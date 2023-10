Edgar, leggenda della Juve, non poteva mancare alla festa che celebra i 100 anni di proprietà Agnelli. Ecco le sue parole, a margine dell'evento: “Qui alla Juve bisogna vincere, è molto semplice: chi non è in grado di farlo, è giusto che faccia le valigie. I conti per lo scudetto si fanno a marzo, adesso siamo ancora ad ottobre, credo che l’Inter spingerà poi, ma per il momento è ancora presto per tutto”.