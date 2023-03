Dal sito dellaLa Juventus arriva alla sfida degli Ottavi di Finale di Europa League contro il Friburgo dopo la sconfitta con la Roma (1-0) che ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi tra Serie A, Coppa Italia e, appunto, Europa League. I bianconeri arriveranno alla partita dell'Allianz Stadium, quindi, con voglia di riscatto. Ma come sta, invece, il Friburgo? E come ha vissuto la vigilia?IL FRIBURGO IN BUNDESLIGAIl Friburgo condivide la quarta posizione con il Lipsia, con 42 punti conquistati in 23 giornate. Il terzo posto dista due punti, occupato dall'Union Berlino, mentre l'inseguitrice più vicina è l'Eintracht, ex club di Kostić e campione in carica in Europa League.Il Friburgo arriva da due pareggi consecutivi: 1-1 con il Bayer Leverkusen in casa e 0-0 in trasferta contro il Borussia M'Gladbach. L'ultima sconfitta è datata 4 febbraio 2023: 5-1 contro il Borussia Dortmund.Il miglior marcatore in Bundesliga è Vincenzo Grifo: dodici i gol segnati.