Il figlio del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved junior ha risposto su Instagram ad alcune domande dei tifosi bianconeri: "Pirlo? Non si arriva alla Juve se non si è bravi. Ronaldo? Penso che finché continua a segnare +25 gol a stagione può fare cosa vuole. Stiamo normalizzando una cosa fuori dal comune".



SULLA STAGIONE - "Se si può sbagliare un anno dopo 9 anni di vittorie? Ma ovviamente i cicli finisco, infatti non capisco perché la gente debba scrivere 'Siamo a +10' eccetera. Non possiamo vincere all'infinito purtroppo, quindi si torna ad avere un po' di competitività. Per quanto riguarda il migliorarsi, la Juve ha sempre un progetto che cerca di mantenere e rispettare. Io credo fermamente in una società seria ed efficiente".