La Juventus tenterà di rimodellare l’attacco nel mercato estivo. Le attenzioni maggiori vanno al futuro di Cristiano Ronaldo, a forte rischio in caso di Europa League, e nel frattempo la dirigenza si guarda in giro per rinnovare un reparto spesso con la coperta corta durante questa stagione. In passato Olivier Giroud è stato un nome caldo, come per Inter e Lazio, adesso l’attaccante del Chelsea può sbarcare in Turchia: stando a quanto riportano i media turchi, il Fenerbahce potrebbe pensare proprio all’attaccante francese per rinforzare il reparto offensivo.