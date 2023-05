Come racconta Gazzetta, maggio è gioco forza un mese da vivere con una certa intensità. Quella chenon ha, logicamente, ancora nelle corde. Il Polpo, però, può essere un’arma in più dal punto di vista tecnico da qui alla fine. Così come aver rivisto il sorriso sul viso di Vlahovic. Il serbo con il Lecce si è sbloccato e ora è pronto a vivere un finale da protagonista. Allegri e la Juve hanno bisogno dei suoi gol.