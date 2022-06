Come racconta Tuttosport, Rabiot allo United è possibile, ma non probabile. Persi Pogba e Matic, lo United dovrà rinforzarsi a centrocampo. Rabiot è un pupillo di Allegri (a pagina 13 spieghiamo perché), ma ha anche un ingaggio pesante (7 milioni), un solo anno di contratto ed è arrivato a parametro zero, dunque l’intera cifra di una cessione rappresenterebbe una plusvalenza. La Juve dunque valuterebbe delle offerte, ma è difficile che lui voglia cambiare squadra e campionato nell’anno del Mondiale e a 12 mesi dalla scadenza.