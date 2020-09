Alla fine? Potrebbe essere Leo Messi il vero problema della trattativa tra Juventus e Luis Suarez, quindi Barcellona. Scrive Calciomercato.com: "Cosa preoccupa? Il fattore Leo Messi. Già, il fuoriclasse argentino ha messo (apparentemente) la parola fine alla propria telenovela, spiegando che resterà al Barcellona. Suo malgrado, ma ci resterà. E ora che questa condizione è diventata realtà, nonostante tutto l'ambiente blaugrana continui ad assicurare come la situazione di Suarez sia completamente slegata, proprio Messi può rappresentare l'unico ostacolo in grado di far saltare la trattativa tra l'uruguaiano e la Juve".