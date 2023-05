C'è sempre una concorrenza fortissima per Davide. Come racconta Gazzetta, il giovane del Sassuolo è considerato da tempo la priorità per il centrocampo bianconero del futuro. La Juventus insisterà per la mezzala del Sassuolo, ma dovrà fare i conti con Roma e Inter.Scrive il quotidiano: "I bianconeri hanno giocato d’anticipo tanto su Frattesi quanto sul club emiliano, ma a parità di condizioni non si può escludere che alla fine possano essere le Coppe a fare la differenza".