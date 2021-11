La Juventus ha ancora Andrea Pirlo a libro paga. L'ormai ex allenatore bianconero guadagna 1,8 milioni di euro all'anno, ma dovrà svincolarsi presto se vorrà tornare ad allenare a breve. Le prospettive concrete infatti non mancano. Dopo aver visto sfumare il sogno Barcellona (il club blaugrana va dritto su Xavi, che peraltro qualche similitudine col Maestro la offre) si prospetta infatti la Liguria all'orizzonte.

Così scrive oggi Calciomercato.com: "Pirlo sta valutando attentamente la possibilità di rimettersi in discussione con il Genoa: è il primo nome in caso di separazione con Ballardini. Non ha ancora preso una decisione definitiva ma è una possibilità concreta, da tenere sicuramente in considerazione. Un’altra strada potrebbe portare sempre a Genova, ma sull’altra sponda blucerchiata: la posizione di D’Aversa non è così salda dopo le recenti sconfitte rimediate in campionato. Già in estate c’erano stati dei contatti tra la Sampdoria e Pirlo, ora la possibile svolta a sorpresa. Andrea ha voglia di tornare in pista, in questi mesi si è aggiornato seguendo tantissime partite e metodologie dei grandi tecnici europei. E il destino potrebbe metterlo in competizione con il grande amico Gattuso, altro candidato per la panchina del Genoa. "