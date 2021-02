Interventi simili. Decisioni diverse. Chi ha pensato a quel Sampdoria-Milan con fallo di Romagnoli di Damsgaard? Qualche tifoso l'ha fatto, specialmente sui social: il riferimento è chiaramente all'episodio principe, quello che ha deciso Napoli-Juve (almeno stando al risultato e non considerando la reazione sconclusionata dei bianconeri). Ecco, il fallo da rigore - che da regolamento può starci - causato da Chiellini per manata su Rrahmani è molto simile a quanto visto a Marassi nella sfida tra la capolista e la Samp. Cosa vuol dire? Quantomeno evidente: non c'è totale uniformità di giudizio.



ERA RIGORE? - "Io non capisco il VAR. Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non lo sanno usare. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. Rigore su Damsgaard? Non posso dire quello che penso, siamo in televisione. Però l’arbitro mi ha riferito che non era rigore. Ma se fossimo stati a parte invertite…". Questo, il commento del presidente blucerchiato Ferrero lo scorso otto dicembre, che lancia nuovamente l'episodio del rigore in un cono d'ombra. Curioso anche il passaggio "a parti invertite": Pirlo deve averla già sentita...