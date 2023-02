Passano gli anni, cambiano gli allenatori, giocatori che vanno e vengono, ma il vento europeo per la Juve non è destinato a cambiare, anzi, si fa sempre più gelido. Vuoi per la sfortuna che affligge da anni questo club (basti pensare alla conclusione di Chiesa che si infrange prima sulla traversa, poi rimbalza sulla linea per carambolare infine sul palo opposto), vuoi per errori collettivi e individuali, come la mancata 'spazzata' di Evra, ma l'esito rimane invariato e con la Juve che non riesce a portare a casa un trofeo europeo da quasi 30 anni.- Ma a non cambiare mai sono anche le direzioni arbitrali da horror con le quali hanno dovuto fare i conti i bianconeri nell'ultimo decennio. Il rigore negato ieri al minuto 95 e grosso come una casa, infatti, è solo l'ultimo di una miriade di episodi che hanno caratterizzato e condizionato il cammino della Juventus nel palcoscenico europeo. Andando indietro con gli anni, l'episodio più nitido che viene alla mente di tutti i tifosi bianconeri è senza ombra di dubbio il penalty non concesso sunellacontro il Barcellona. Possiamo proseguire poi con il rigore concesso alnella stagione 2018, dopo che una Juve eroica e memorabile aveva pareggiato quanto accaduto nella sfida di andata, salvo poi vedersi infrangere tutto dalla rete realizzata da CR7 su un calcio di rigore più che generoso.- Se poi, a queste 'sviste arbitrali' aggiungiamo anche il rancore e gli strascichi che ha generato il caso Superlega,, il quale potrebbe averne fatta una vicenda personale. Ma andiamo a vedere nella gallery seguente tutti i torti subiti dai bianconeri in Europa nel periodo più recente.