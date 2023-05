Lì dove c’erano infrastrutture,. La fase è quella in cui si sparge il sale per rendere il terreno arido, per annullare ogni speranza di ricostruzione. Il paesaggio è desolante e figura quella che è la situazione in casaè la parola che rimbomba nella testa: vergogna per una sentenza che arriva a 15 minuti dal fischio d’inizio, vergogna per una prestazione che no, non ha assolutamente scusanti.i: quanto visto al Castellani non è niente di nuovo. Prima dei processi, durante la tempesta, dopo: un leitmotiv. Scelte di formazione sbagliate e poi cambiate in corsa, idee di gioco confuse, piani gara errati, atteggiamento rinunciatario, orgoglio che non esiste.A questo si aggiungano le scelte scellerate nella costruzione della rosa. Calciatori a fine corsa che, però, di scendere dal tram non ne hanno la minima idea., per esempio, festeggia il recente rinnovo di contratto con una prestazione in linea con le ultime stagioni: una prestazione horror.; inutile girarci intorno, difficile usare altri termini. E se si torna alle parole diventate virali di, se il fallimento nello sport non esiste ma ci sono solo passaggi per crescere e vincere; beh, viene da domandarsi quali siano questi passi di crescita, da dove si possa ripartire.. Deludenti, sì, ma blindati dai contratti. Lo ha reso chiaro lo stesso tecnico livornese in conferenza stampa: da qui non mi muovo.che, ad oggi, appare piuttosto remota: che la società percepisca la desolazione, che la faccia sua e decida, con un colpo di spugna, di ripartire da zero. I tifosi, invece, hanno già deciso: tra le fazioni interne – in questi giorni descritte come partito conservatore e rivoluzionario -,