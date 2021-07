La Juventus e il Milan si stanno affrontando nel duello di mercato per comprare il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge dal Santos, tuttavia c'è anche un altro nome che oggi viene proposto come conteso dalle due big italiane. Secondo fichajes.net, infatti, il Milan sarebbe in pole perin uscita dal Real Madrid, con la Juve in seconda battuta. Ma non solo: oltre a Milan e Juve sarebbero interessate a Isco anche le due società di Liverpool, i Reds appunto e l'Everton. Un doppio derby italo-inglese per un giocatore dall'alto tasso tecnico.