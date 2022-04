1









La Juventus programma il futuro. I bianconeri pensano alla Juve che verrà e Massimiliano Allegri dovrà dire la sua per cercare di avere una squadra a disposizione il prossimo anno per provare a vincere tutto. E tra i profili proposti e sondati c'è Angel Di Maria, stella argentina che si libererà a parametro zero dal Psg. Lui, ma anche Nicolò Zaniolo, che è l'altro profilo al top nel gradimento. Ma chi è il più impattante tra i due?



LE VOCI - Ai microfoni di Tuttosport, diversi esperti sono intervenuti per spiegarne le differenze. L'ex Juve Alessio Tacchinardi ha detto: "Sono profili totalmente diversi. Bisogna vedere anche il lato economico, però visto che Chiesa e Vlahovic sono giovani, con Zaniolo assieme a loro due formeresti un tridente che ti mette a posto per 10 anni. Questo capendo prima le condizioni fisiche di Zaniolo e le sue ambizioni. Punterei su di lui, anche se Di Maria mi piace tanto, ma i parametri zero non mi entusiasmano. Sono agli ultimi contratti della carriera e hanno già vinto tanto".



IL DS - Giorgio Perinetti, invece spiega: "Di Maria un giocatore pronto, da grande squadra, abituato ai grandissimi palcoscenici. Zaniolo è il futuro sul quale investire, ma attenzione: tutti lo vedono attaccante, per me è una buonissima mezz’ala d’inserimento. Poi dipende da dove lo vuole utilizzare l’allenatore".



L'AGENTE - L'agente Silvio Pagliari ha le idee chiare: "Zaniolo tutta la vita: per il fattore età, il potenziale. Altrimenti cosa facciamo? Il campionato dei vecchi? In Italia di solito vediamo giovani campioni in azione, non a fine carriera. La Juve è abituata a mettere a segno grandi colpi, come De Ligt, che magari possono giocare per 15 anni in bianconero. Di Maria è un parametro zero, in realtà è come se non lo fosse: c’è un ingaggio da pagare. Zaniolo non sarebbe il sostituto di Dybala per caratteristiche e non solo, però se - come sembra - Allegri vorrà giocare con il tridente, Zaniolo esterno alto a destra sarebbe l’ideale. Ma lui è bravo anche in appoggio alla prima punta. L’incognita? Deve essere valutato nella sua integrità, si è rotto il crociato per due volte e di solito il secondo crociato è sempre un problema".