Come racconta La Gazzetta dello Sport, in questi quattro mesi, la Juve è seconda in Europa anche per tiri in porta concessi (primo non è il Real Madrid ma il regale Rennes) e prima per partite senza subire gol. Non solo: la Juventus negli ultimi quattro mesi - da inizio novembre - ha subito solo 10 gol, come l’Inter. Nei cinque grandi campionati, fa meglio una sola squadra, allenata da un signore già visto su questi schermi: il Real Madrid di Carlo Ancelotti.