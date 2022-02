Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato anche di Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Ecco il commento dell'ex giocatore bianconero sui due tecnici: "Allegri e Mourinho? Penso che nessuno possa dire che non siano stati grandi allenatori. Ma oggi lo sono ancora? Ho visto la Juve un po' in crescita di intensità, ma non mi è piaciuta l’analisi su Vlahovic. Non è vero che non ha giocato bene con il Torino perché non è abituato a giocare tre partite a settimana, non mi basta. Serve una spiegazione tattica diversa".