Dialogo aperto, continuo, tra Juventus e Di Maria. L'ultima offerta contrattuale avanzata dai bianconeri ha convinto il Fideo che, però, si riserva ancora qualche giorno prima di dare la risposta definitiva. Come segnalato da diversi media nelle ultime ore, è probabile che la sua famiglia volerà in direzione Torino, in avanscoperta. Dopo la visita, potrebbe arrivare la decisione definitiva.