Domani la Juventus giocherà una partita importantissima, contro la Sampdoria, alle 12. Importantissima perché la Vecchia Signora va a caccia della prima vittoria in casa, con l'obiettivo a medio termine di risalire la classifica. Alla vigilia del match, c'è un dubbio che attanaglia Allegri, come da lui dichiarato in conferenza stampa: "Kean? Abbiamo lui e Morata. Domani deciderò se parte lui o Morata. O uno parte e l'altra entra. O viceversa. Cambia poco".