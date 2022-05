Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato anche del futuro di Nicolò Fagioli, promettente centrocampista di proprietà della Juve. Ecco il suo pensiero: "La sua è una stagione positiva, ad inizio anno non se ne parlava come se ne parla adesso. Significa che la Cremonese è stata brava ad aiutarlo e inserirlo, arrivava comunque con poca esperienza. Quest'anno ha fatto enormi passi in avanti dimostrando tutto il suo talento, può e deve ancora crescere perché ha qualità importantissime. Ha tutti i requisiti per essere preso in considerazione non solo dalla Juve, ma anche da altri club di prima fascia. Ma ha bisogno di un percorso che lo faccia crescere, perché ancora ha qualcosa da mettere dentro".