Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, il direttore sportivo dellaha parlato di Nicolò, che lo scorso anno ha giocato in prestito proprio nel club lombardo. Ecco il suo commento: "Parlare di Fagioli significa parlare di un giocatore di grandissimo talento, si è imposto con la maglia dellache non è mai facile. Però è ancora un ragazzo, ci tiene a fare bene con la maglia della Juventus, sente questa responsabilità e ha reagito così a una giocata che ha permesso agli avversari (Defrel del, ndr.) di fare gol. Però ha una personalità tale che gli permette di fare il suo gioco anche davanti a 80 mila persone, va valutato tenendo conto della sua età, può essere uno step di crescita per lui, è un patrimonio del calcio italiano".