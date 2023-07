Nereo Bonato, attuale ds del Cagliari ma con un importante passato al Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato del ruolo di Magnanelli e del suo rapporto con Allegri: "Sicuramente è pronto per affacciarsi ad un mondo come quello della Juventus. Allegri, che è bravissimo nella gestione dello spogliatoio, aveva bisogno di una persona che lo aiutasse e di cui potersi fidare. Una sorta di angelo custode in più: sempre meglio averli che non averli. Già ai tempi avevano un ottimo rapporto: fra loro si è creata una grande intesa, che sono riusciti a coltivare nel tempo. Sono caratteri tutto sommato simili, è un matrimonio che sicuramente funzionerà anche in bianconero".