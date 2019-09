La Juve da tempo segue Jadon Sancho, esterno d'attacco 19enne del Borussia Dortmund. Il ds del club tedesco, Michael Zorc, ai microfoni del Sun non ha escluso una partenza del giocatore: "Nessuna decisione è stata presa ma non serve essere un profeta per sapere che Sancho non giocherà qui per altri cinque anni. Ha avuto questo sviluppo positivo che difficilmente sarebbe stato possibile con i migliori club inglesi. Noi ci fidiamo dei giovani e non abbiamo paura a farli giocare". L'inglese è seguito anche dal Manchester United.