Secondo quanto riporta Sky Deutscheland, il Borussia Dortmund si è tirato indietro per Ferran Torres, esterno del Valencia classe '00 corteggiato da mezza Europa. Infatti, malgrado il passo indietro dei renani, ci sono ancora quattro pretendenti per il ragazzo che tanto ha impressionato in questa stagione: tra queste, naturalmente, c'è anche la Juve. I bianconeri però, partono dalle retrovie, visto che in prima fila per Ferran Torres ci sono Real Madrid e Manchester City. Più distaccate, invece, la Juve ed il Liverpool fresco campione di Inghilterra.