Nel 2022 si attiverà la clausola da 75 milioni di euro che permetterà a qualsiasi club di mettere le mani su Erling Haaland, ma la guerra di mercato per il talento norvegese può scoppiare già la prossima estate. In passato fu vicino alla Juventus, adesso a contenderselo sono principalmente i club spagnoli ed inglesi, con il Borussia Dortmund che chiederebbe una cifra stellare, vicina ai 150 milioni di euro. A proposito, i gialloneri, da grandi pianificatori quali sono, avrebbero già individuato il centravanti ideale per il dopo Haaland: stando a quanto riporta la Bild, il primo nome sarebbe quello di Andrè Silva, ex Milan e grande protagonista dell’Eintracht Francoforte, con cui ha segnato 25 gol in 30 presenze stagionali.