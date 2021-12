Un doppio errore, da correggere a febbraio. Così, questa mattina, La Stampa, in riferimento alla redazione in casa Juventus della lista Champions League per la fase a gironi:"Chi insegue la sua prima volta è il talentuoso Kaio Jorge, che proprio a Bologna può debuttare da titolare in questa stagione. Allegri sta pensando al 19enne brasiliano come mossa a sorpresa per rianimare un reparto che fatica a concretizzare le occasioni create. Finora l’attaccante preso in estate dal Santos ha avuto poco spazio: 107 minuti collezionati in 7 presenze, tutte in Serie A visto che non è stato inserito nella lista Champions come Luca Pellegrini (doppio errore che verrà corretto a febbraio)".