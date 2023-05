Se Dusan Vlahovic dovesse lasciare la Juve in estate, il club bianconero avrebbe già scelto su chi puntare. Ovvero, come riporta calciomercato.com, su Hojlund dell'Atalanta. La Juve non è l'unico grande club sul danese ma si è iscritta alla corsa. Prezzo di partenza, 40 milioni di euro.