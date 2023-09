La Juventus per sostituire Paul Pogba in caso di squalifica per doping, potrebbe guardare in casa. Tra i giocatori della Next Gen che hanno già lavorato con Allegri in prima squadra c'è Nonge Boende. Il 18enne centrocampista belga ha fatto il passo in avanti dalla Primavera alla seconda squadra bianconera. Ha qualità e doti fisiche. La Juve ci punta molto, come riferisce Repubblica Torino.