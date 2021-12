Non di solo Allegri si potrebbe vivere. Nome suggestivo per la panchina della Juventus, anche un po' "esotico". Lo fa David Trezeguet, ex attaccante dei bianconeri, al programma argentino Presiòn Alta: Marcelo. Allenatore campione d’Argentina col River Plate, è la suggestione di un grande ex per il dopo Allegri.