Stando a quanto riporta Sky Sport, si potrebbe verificare un domino di mercato sull’asse Atletico Madrid-Milan, con Calhanoglu e De Paul protagonisti. Il secondo sarebbe la priorità per i Colchoneros, che nel frattempo avrebbe inoltrato un’offerta al trequartista del Milan di 3 milioni l’anno più 3 alla firma. Nel caso in cui accettasse, i rossoneri avrebbero la strada spianata per il centrocampista argentino dell’Udinese, bottega cara in sede di mercato.