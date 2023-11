Il documentario dellavisibile su Prime Video "Federico Chiesa Back on Track" uscito lo scorso gennaio e riguardante il ritorno in campo di Federico, è candidato al "Serie A Best Digital Content by a Club" award ai Dubai Globe Soccer Awards. Contenuto interessante quello prodotto da Juventus che parte dal momento dell'infortunio di Chiesa allo stadio Olimpico di Roma, percorrendo tutte le tappe della sua riabilitazione fino al momento del ritorno in campo. Tifosi bianconeri quindi c'è bisogno di voi, tutti potete votare ( QUI ) il contenuto in modo che possa vincere questo importante riconoscimento.