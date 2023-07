La stagione disastrosa di Paul Pogba nell'ultimo anno è dimostrata dai numeri che ha riportato la Gazzetta dello Sport. Il francese è sceso in campo per soli 161 minuti a causa degli infortuni che lo hanno costretto a dare forfait. In particolare, alla Juve, il giocatore è costato quasi 50mila euro a minuto. Nessuno così tanto, neanche Hazard o Neymar.