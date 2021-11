Tutto da capire il futuro di Alvaro. Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, la situazione attorno al centravanti spagnolo resta parecchio in bilico. Anzi: non è un rinnovo di contratto, ma proprio il suo futuro è il più in bilico di tutti. Il diritto di riscatto a 35 milioni non verrà esercitato, si tratta lo sconto con l'Atletico Madrid che pure potrebbe non bastare perché il club ha altri obiettivi: Dusan Vlahovic su tutti.