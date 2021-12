Continua il lavoro di analisi dei documenti sequestrati da parte dei militari del nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle.Ieri è toccato a Morganti, segretario organizzativo della Juventus, per due ore davanti ai pm Bendoni, Santoriello e Gianoglio.Il Corriere della Sera racconta però la fine di un'epoca, "irripetibile e vincente" e contenuta nel messaggio di un dirigente bianconero intercettato via whatsapp nel mezzo dell'ultima estate.. Ora si attende il corso della giustizia ordinaria, poi si passerà a quella sportiva.Ma cosa rischia, la Juventus? il Corriere spiega: "Finora le plusvalenze fittizie sono state punite con una penalizzazione in classifica soltanto in un caso: quando un’inchiesta penale, attraverso le intercettazioni, ha consegnato ai giudici del calcio le prove che Chievo e Cesena si erano accordate per gonfiare le valutazioni di alcuni ragazzi della Primavera". Chiné punta proprio sull'esito delle indagini dei pm torinesi.