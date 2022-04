Ancora una volta il centrocampo. È su questo reparto che tornano ad accendersi i riflettori, in casa Juventus. Mancanza di qualità e alternative, con una crisi dovuta agli infortuni che esaspera ulteriormente la situazione. Così non si può andare avanti e, alla Continassa, sono tutti convinti di questo, per primo Massimilano Allegri. In questo senso, l’indicazione del tecnico livornese alla dirigenza, secondo la Gazzetta dello Sport, è piuttosto precisa: serve un regista a centrocampo. Obiettivo primario, Jorginho.



I contatti tra gli uomini di mercato della Juventus e l’entourage di Jorginho sono avviati da mesi. Il procuratore del centrocampista chiede uno stipendio simile a quello percepito da Dusan Vlahovic, 7 milioni di euro a stagione. Da definire, però, la situazione in casa Chelsea, dopo il caso Abramovich, con il quale Jorginho ha un contratto in scadenza nel 2023. In ogni caso, è pronto un piano B, che prevede l’adattamento di Locatelli a play basso e l’inserimento di una mezzala di qualità: i nomi sono sempre quelli di Pogba e Milinkovic-Savic.