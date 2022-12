Il difensore olandese del Torino, Perr Schuurs ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Siamo una squadra forte e proveremo a giocarcela nella corsa per l'Europa. Prima di lasciare l'Ajax avevo chiesto consigli a De Ligt, che mi aveva parlato di quanto fosse bella la città di Torino e di come la Serie A sarebbe stata adatta alle mie caratteristiche. Ed è stato proprio così: Torino e la Serie A sono perfetti per me, il Toro è speciale e qui sono felice. Voglio giocare e crescere in questo club, il mio futuro è al Toro".