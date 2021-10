La Juventus continua a cercare difensori centrali per arricchire la propria retroguardia, composta per metà da due veterani come Bonucci e Chiellini. Tanti i nomi che stanno circolando in queste settimane, da Toni Rudiger a Samuel Umtiti. L'ultimo nome che sta spuntando è quello di, classe '99 dell'Ajax. Giocatore simile a Matthijs De Ligt, che secondo alcune fonti potrebbe lasciare Amsterdam già nel mercato di gennaio. Nel caso fosse davvero così, sarebbero pronte Inter e Juventus per un duello di mercato in salsa olandese.