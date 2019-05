Dalla standing ovation per Andrea Barzagli al ritorno di Gigi Buffon, dalla premiazione della Juventus Women al momento in cui Giorgio Chiellini ha alzato al cielo la Coppa dello Scudetto. La Juventus ha pubblicato su Youtube un lungo dietro le quinte sulla festa andata in scena all’Allianz Stadium prima, durante e dopo la partita contro l’Atalanta. Immagini esclusive in campo, negli spogliatoi e anche nel tunnel che conduce al rettangolo verde: momenti indimenticabili per tutti i tifosi bianconeri. Ecco il filmato “Behind the scenes of Juventus’ #W8NDERFUL day”: