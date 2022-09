L'ultimo colpo del mercato 2022 per la Juventus. I bianconeri hanno chiuso la sessione con il regista necessario per Max Allegri, arrivato dal Psg per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro, da pagare per il riscatto dopo un anno di prestito. Un giocatore che è stato già mostrato al pubblico in grande stile, durante la gara casalinga contro lo Spezia.



C'è però anche un VIDEO delle prime ore bianconere di Paredes, tra arrivo, campo, stadio, allenamenti e spogliatoio. Con diversi retroscena. Dall'abbraccio con Pogba a quel "Finalmente qui" pronunciato, dall'abbraccio con Allegri alla carica di Chiesa (che poi esulta per Milik a gran voce. E ancora: l'accoglienza di lady Di Maria e l'abbraccio caloroso con Pavel Nedved.