"Immergiti nel cuore del "Ritratto di Famiglia". Adidas e Juventus offrono uno sguardo esclusivo del dietro le quinte di una giornata nella nostra villa di famiglia". La Juventus ha presentato così l'ultimo video apparso sui propri canali ufficiali, il dietro le quinte della produzione che ha visto protagonisti diversi giocatori e diverse giocatrici bianconeri, ma anche due grandi ex. Chi? Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio. Come è andata? Loro, Danilo, Locatelli, Gatti e non solo... eccoli nel video seguente: