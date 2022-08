Come racconta Gazzetta,ha assistito dalla panchina alla gara del Psg contro il Monaco. Christophe Galtier l’aveva convocato per ovviare all’emergenza in mediana dei suoi, ma nonostante la complicata sfida con i monegaschi (1-1 al Parco dei Principi), Leandro non ha messo piede in campo. A centrocampo il cambio di Galtier è stato infatti Danilo Pereira, altro giocatore che sino a poco tempo fa veniva dato per partente. Per Paredes, invece, nemmeno la soddisfazione di ballare un ultimo tango a Parigi. A logica, un segnale che l’avventura dell’argentino in Francia sia agli sgoccioli.