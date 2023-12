Westonsta dimostrando una notevole crescita nella sua prestazione in Serie A, fornendo ben due assist finora, numero mai raggiunto finora. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle sue stagioni precedenti nel massimo campionato italiano, evidenziando la sua crescente influenza nella fase di creazione e nel gioco offensivo. La sua abilità nel fornire assist sta emergendo in modo evidente, confermando il suo ruolo cruciale nel contribuire agli sforzi offensivi della squadra. La costanza di McKennie nel migliorare le proprie performance è un elemento positivo per la Juventus, che può contare sempre di più sulla sua versatilità e influenza positiva nel corso della stagione.