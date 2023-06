Il nome di Alvaro Morata è legato a stretto filo con l'Italia, non solo per il suo trascorso in bianconero e per la provenienza della sua compagna Alice Campello, ma anche perchè, per un motivo o per l'altro il destino potrebbe riportarlo nel 'Belpaese'. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'attaccante spagnolo è finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un attaccante, soprattutto dopo essersi visto sfumare il 'colpo' Thuram.