Come vi abbiamo raccontato oggi la Juventus sta valutando diversi nomi per l'attacco in vista del mercato di gennaio. Una situazione dovuta alle difficoltà offensive della squadra di Allegri, con un Alvaro Morata che va troppo a corrente alternata e non riesce a garantire un apporto realizzativo adeguato. Per questo, ribadisce Calciomercato.com, "è decisamente improbabile che il club bianconero lo riscatti dall’Atletico Madrid per 35 milioni."

Il punto è quello: Morata si impegna tanto e svolge un lavoro tattico prezioso, ma piuttosto che spendere 35 milioni che un centravanti di 29 anni che non garantisce un numero di gol da grandissima squadra, la Juve sta pensando seriamente di investire anche il doppio o quasi, ma su un centravanti di alto livello e futuribilità come Vlahovic. O al limite andare su un puro uomo d'area lo cost come Icardi o Cavani.