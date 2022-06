Come racconta Gazzetta, Max Allegri lunedì 4 luglio inizierà la sua seconda stagione del suo secondo ciclo bianconero: alla Juventus fanno persino fatica a chiamarlo raduno e non hanno comunicato ufficialmente la data (ma è quella) perché i molti nazionali e qualche infortunato avranno qualche giorno in più di vacanza e la Continassa vedrà arrivi scaglionati, nella settimana seguente al primo giorno ufficiale. La speranza di ogni allenatore è sempre quella di avere subito una squadra al completo, grazie a un mercato precoce.