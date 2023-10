Ilnon è una partita qualunque e, a suo modo, quello di questo pomeriggio sarà ancora più speciale. La partita tra, fischio d’inizio alle 18, segna il ritorno ufficiale della frangia calda della tifoseria bianconera. Sono andati a buon fine, infatti, i dialoghi tra club, gruppi ultras e istituzioni e, per questo, all’interno dello Stadium si rivedranno – e sentiranno - bandieroni, megafoni e tamburi.La giornata è iniziata presto per i tifosi della Vecchia Signora,17: 00 - Un corteo numeroso ha accompagnato la squadra dal J Hotel allo Stadium. In testa lo striscione: "La Juve é Torino, Torino é la Juve'. In gallery il video16:55 - Il pullman della Juventus é allo Stadium16:15 - Il pullman granata é arrivato allo Stadium tra i fischi dei tifosi bianconeri15:05 - Iniziano a delinearsi le scelte di Allegri. McKennie verso un posto da mezzala con Weah a destra. Fuori Fagioli15:00 – E’ già in corso il raduno dei tifosi bianconeri alla Continassa. Da qui, accompagneranno la squadra in direzione Stadium per poi avviarsi in Curva Sud.