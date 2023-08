Entusiasmo. La prima vittoria, un corso rinnovato e così i biglietti per l'esordio in casa della Juve sono venduti in quantità. Domenica contro il Bologna alle 18.30 sono stati venduti già quasi 40 mila biglietti e si è a 1500 biglietti dal far registrare l’esaurito già alla prima partita stagionale. Un’ondata di passione con cui i tifosi vogliono spingere la squadra a riscattarsi dopo le ultime delusioni e a prendersi la rivincita dopo che le vicende extracampo la hanno privata delle competizioni europee, sottolinea Tuttosport.