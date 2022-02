A perfect Bianconeri debut!



Now, watch Dušan Vlahović’s first game in Bianconero from EVERY ANGLE!#DV7 #JuveVerona — JuventusFC (@juventusfcen) February 9, 2022

Il debutto di Dusancon la maglia della... osservato da ogni angolazione. Tutto ciò grazie alla, che ha seguito il centravanti serbo per tutto il corso della sua prima gara in bianconero - gol compreso, ovviamente - per raccontare attraverso un video i primi 90 minuti (e non solo...) della sua nuova avventura. Ecco il post su Twitter del club, con il link al filmato: