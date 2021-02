Nicolò Fagioli non dimenticherà mai il minuto 70 di Juventus-Crotone 3-0, monday night della 23^ giornata di Serie A. Entrando al posto di Rodrigo Bentancur, il giovane regista dell'Under 23, astro nascente che fece già innamorare Allegri due anni fa, ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A, dopo quello già fatto registrare in Coppa Italia nel quarto di finale con la Spal il mese scorso.