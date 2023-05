Come abbiamo raccontato in più occasioni da queste pagine, la Juventus ha una generazione di calciatori classe 2005 che possono diventare dei punti fermi del club. Tra questi, i più chiacchierati, quelli capaci di mettersi maggiormente in mostra, sono. Il centrocampista belga, ieri, ha festeggiato la maggiore età, una data importante dal punto di vista personale, ma anche sportivo. Allo scoccare dei 18 anni, infatti, è possibile firmare un rinnovo più lungo di tre anni e, in questo senso,. Ma facciamo un passo indietro.A inizio stagione, il suo allenatore Paolo Montero disse che Nonge ha tutte le qualità per poter diventare: “Gli faccio vedere i suoi video”.. Personalità che a volte supera i limiti di quello che può essere consentito all’interno di un club professionistico e che gli sono valse ramanzine e, in alcuni casi, l’esclusione dalla lista dei convocati perUna “” – per tornare alle parole di Montero -, che dalle parti di Vinovo si lavora affinché esploda solo all’interno del rettangolo di gioco. Solo alcune settimane fa, ancora il suo allenatore, ha dichiarato di averlo visto cresciuto sotto questo punto di vista e di vederlo più maturo., dietro Hasa e Citi: un insostituibile. A questo si aggiunga l’ora di gioco collezionata con lae la presenza nella prestigiosa amichevole dell’Emirates con l’, tra le fila della prima squadra di. Segnale inequivocabile della stima del club per il centrocampista. Stima guadagnata sul campo, con una stagione giocata su alti livelli: bravo nelle due fasi, qualità fisiche fuori categoria, tecnica e classe che hanno portato lo staff tecnico, nelle ultime partite, a provarlo anche nella posizione di sottopunta.Una stagione, fin qui, di ottima fattura, al netto di qualche passaggio a vuoto perfettamente comprensibile in questa fase del percorso di crescita.