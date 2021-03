Laha reso noto, tramite una nota ufficiale, illa somma di denaro destinata agli agenti che dunque, anche in un anno pesantemente segnato dalla pandemia, sfiorano il tetto dei 140 milioni di euro. In calo rispetto al 2019 (187,8 milioni) e al 2018 (171,5), ma pur sempre una cifra considerevole per i tempi che corrono. In cima alla classifica c’è la Juventus, club che ha speso maggiormente in commissioni per un ammontare pari a